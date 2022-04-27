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Одиннадцатая возвращается в прошлое на постере «Очень странных дел»

То, на что неоднократно намекали предыдущие промо-материалы, подтверждает свежий постер сериала «Очень странные дела» — в четвёртом сезоне нас ждёт возвращение в прошлое: в буквальном или фигуральном смысле. На персонажном плакате Одиннадцатая (Милли Бобби Браун) изображена в своём одеянии из первого сезона, а внизу маячит хорошо знакомый силуэт секретной лаборатории Хоукинса.

Постеры сериала «Очень странные дела»

Первую часть сезона Netflix покажет 27 мая, вторую презентует 1 июля.

В мистическом триллере братьев Дафферов, который завершится пятым сезоном, также снимаются Финн Вулфард, Дэвид Харбор, Вайнона Райдер, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Майя Хоук, Том Влашиха, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Эдуардо Франко, Шерман Огастес, Мейсон Дай, Никола Джурицко и Джозеф Куинн.

Теги
ГалереяОчень странные делаПостерNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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