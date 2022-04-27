Netflix закрыл супергеройский сериал «Растя Диона» на втором сезоне

Стриминговый сервис Netflix закрыл супергеройский сериал «Растя Диона» — проект под продюсерским присмотром Майкла Б. Джордана, сыгравшего в нём гостевую роль, умудрился продержаться целых два сезона. Пояснений о причине закрытия сверходарённого мальчика-супергероя не поступало.

Сериал по одноимённым короткометражке и комиксу Денниса Лью рассказывает о темнокожей матери-одиночке Николь (Алиша Вейнрайт), после гибели мужа (Майкл Б. Джордан) растящей семилетнего Диона (Джасайя Янг). Оказывается, мальчик обладает целым набором сверхспособностей, и Николь пытается сохранить это в тайне, но у неё ничего не выходит.

Шоураннером проекта числилась Кэрол Барби («Иерихон»), которая также входила в команду его исполнительных продюсеров вместе с Лью, Майклом Грином («Американские боги») и Чарльзом Д. Кингом.