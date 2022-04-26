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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Кейли Куоко рассказала об отношениях своей героини со злодейкой Ядовитый Плющ в третьем сезоне «Харли Квинн»

Источник: HBO Max

В анимационном сериале DC «Харли Квинн» королеву Готэма озвучивает Кейли Куоко, и теперь, когда выход третьего сезона наконец замаячил на горизонте, актриса раскрывает подробности продолжения.

Куоко сказала, что в третьем сезоне будет много крутых вещей, сериал станет ещё безумнее, а отношения Харли Квинн и её подруги-возлюбленной Ядовитый Плющ (Лэйк Белл, которая, к слову, в марвеловском «Что если?» озвучила Чёрную вдову) наберут обороты.

Они живут на полную катушку, любят и противостоят друг другу. Новый сезон сосредоточится на их отношениях, будет весело и очень-очень мило.

 
Кейли Куоко

Что сказать, попытка скрыться от полицейской погони на свадебной машине так объединяет.

Точной даты релиза продолжения пока нет, но ещё известно, что в третьем сезоне появится Джеймс Ганн.

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Харли Квинн
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Источник фотографий: Depositphotos

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