Кейли Куоко рассказала об отношениях своей героини со злодейкой Ядовитый Плющ в третьем сезоне «Харли Квинн»

В анимационном сериале DC «Харли Квинн» королеву Готэма озвучивает Кейли Куоко, и теперь, когда выход третьего сезона наконец замаячил на горизонте, актриса раскрывает подробности продолжения.

Куоко сказала, что в третьем сезоне будет много крутых вещей, сериал станет ещё безумнее, а отношения Харли Квинн и её подруги-возлюбленной Ядовитый Плющ (Лэйк Белл, которая, к слову, в марвеловском «Что если?» озвучила Чёрную вдову) наберут обороты.

Они живут на полную катушку, любят и противостоят друг другу. Новый сезон сосредоточится на их отношениях, будет весело и очень-очень мило. Кейли Куоко

Что сказать, попытка скрыться от полицейской погони на свадебной машине так объединяет.

Точной даты релиза продолжения пока нет, но ещё известно, что в третьем сезоне появится Джеймс Ганн.