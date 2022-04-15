HBO Max экранизирует комикс DC «Мёртвые мальчики-детективы»

HBO Max снимет сериал «Мёртвые мальчики-детективы» (Dead Boy Detectives), взяв за основу персонажей DC Comics, созданных Нилом Гейманом. Ранее платформа заказала пилот, над которым работали Стив Йоки («Сверхъестественное», «Роковой патруль»), Джереми Карвел («Радиоволна», «Блудный сын»), компании Berlanti Productions и Warner Bros. Television.

В сериал войдёт восемь серий, он расскажет о друзьях Эдвине Пайне и Чарльзе Роуленде, погибших в разное время и отказавшихся отправляться на тот свет. Главные герои задержались в нашем мире в виде вечно юных призраков, чтобы расследовать мистические преступления. В проекте будут сниматься Джордж Рексстрю (Пайн), Джейден Реври (Роуленд) и Кассиус Нельсон («Прошлой ночью в Сохо») — у неё роль живой подруги мальчиков-детективов Кристал Пэлас.

Ещё в проекте заняты Бриана Куоко («Теория большого взрыва», «Харли Квинн»), Рут Коннелл («Сверхъестественное», «Роковой патруль»), Юю Китамура и Дженн Лион («Луи», «Правосудие»).