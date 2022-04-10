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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Гейский «Аквамен»: Шарлиз Терон продюсирует ЛГБТ-сериал по комиксу DC

Источник: Dc Comics / Lionsgate

Не одной же Marvel прогрессировать. Экранная вселенная DC тоже старается идти в ногу с трендами, и поможет ей в этом Шарлиз Терон — актриса берётся продюсировать сериал по ЛГБТ-комиксу You Brought Me The Ocean. Супергеройская драмеди будет выходить на видеосервисе HBO Max.

Комикс рассказывает о Джейке Хайде, который не умеет плавать, однако переезжает учиться в колледж на побережье. Здесь Джейку придётся бороться с сексуальным влечением к капитану команды пловцов Кенни Лью и со своей боязнью совершить каминг-аут. К тому же юный гей хранит другую тайну — странные голубые отметины на коже, которые начинают светиться при контакте с водой.

Производством сериала займётся Warner Bros. Television.

Теги
HBO MaxDC
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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