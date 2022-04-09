Последнее дело братьев Коди — вышел трейлер финального сезона «По волчьим законам»

Месть, предательство, семейные разборки. Кабельный канал TNT опубликовал тизер-трейлер шестого — финального — сезона криминальной драмы «По волчьим законам». Заключительные эпизоды стартуют 19 июня

В шестом сезоне братья Коди осознают, что от прошлого убежать нельзя. Их преступная империя растёт, и вся семья оказывается под ударом из-за возобновившегося расследования одного нераскрытого дела.

В сериале по одноимённому австралийскому фильму Дэвида Мишо снимаются Финн Коул, Шон Хэтоси, Бен Робсон, Джейк Вири и Лейла Джодж. Создателем проекта выступает Джонатан Лиско («Саутленд», «Остановись и гори»); он также числится исполнительным продюсером сериала наряду с Мишо и Джоном Уэллсом, Лиз Уоттс и Элизой Кларк.