Наташка поломала время в трейлере второго сезона комедии «Жизни матрёшки»

И снова какая-то пространственно-временная чертовщина. Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона чёрной комедии «Жизни матрёшки» с Наташей Лионн в главной роли. Продолжение невероятных приключений героини выходит на цифровой платформе 20 апреля.

События второго сезона разворачиваются спустя четыре года после того, как Надя (Лионн) и Алан (Чарли Барнетт) выкарабкались из убийственной временной петли. На этот раз они оба угодили во временной портал, скрывающийся в метро Нью-Йорка, и теперь должны сообразить, как выбраться из новой фантастической ловушки.

В сериале также снимаются Грета Ли, Юл Васкес, Элизабет Эшли, Энни Мёрфи, Кэролайн Мишель Смит и Шарлто Копли.

И постер: