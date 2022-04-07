Есть замена! Фанаты требуют рекаста Эзры Миллера в роли Флэша

Накануне появилась информация, что Warner Bros., всерьёз обеспокоенная поведением Эзры Миллера, думает о том, чтобы приостановить какое-либо сотрудничество с ним. Но, кажется, фанатов DC это не сильно расстроило — вместо плача по актёру в сети уже вовсю обсуждают его возможную замену, и кандидат у всех один.

В тренды «Твиттера» моментально выбился Грант Гастин — «Флэш» для бедных с телеканала The CW. Пользователи практически требуют рекаста Миллера, отмечая, что это лучший шанс для Гастина наконец выбиться в люди и доказать, что он идеальный Барри Аллен. Видимо, персональные фанаты сидабовщины.

К счастью, сольник «Флэша» от Энди Мускетти уже полностью отснят, так что изменения могут коснуться разве что каких-то будущих проектов. В принципе, в рамках мультивселенной заменить Миллера не составит никакого труда, и это вовсе не обязательно должен быть тот, кто уже носил заветное трико.