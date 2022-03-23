The CW продлил «Флэша», «Уокера» и ещё пять своих сериалов

Подоспели традиционные новости от телеканала The CW, который в своей обычной манере не разменивается на мелочи, когда разговор заходит о продлении проектов. Вещатель скопом продлил семь своих сериалов, что для него даже скромно. Были времена — он и больше дюжины продлевал.

Итак, каким же сериалам повезёт вернуться в следующем телесезоне. Продления удостоились «Флэш» (девятый сезон), «Супермен и Лоис» (третий сезон), «Кунг-фу» (третий сезон), «Ривердейл» (седьмой сезон), «Всеамериканский» (пятый сезон), «Нэнси Дрю» (четвёртый сезон) и «Уокер» (третий сезон).

Но это, само собой, не всё. Предполагается, что ориентировочно в мае появятся новости по другим проектам, среди которых «Легенды завтрашнего дня», «Бэтвумен», «Зачарованные» и «Наследие». Их судьба пока под вопросом.