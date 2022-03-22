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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Приквел «Сверхъестественного» Дженсена Эклса отыскал своих главных героев

Источник: The CW

Итак, получившая добро на съёмки пилота мистическая драма «Винчестеры» — приквел легендарного ветерана «Сверхъестественное» — обзавёлся исполнителями главных ролей. Центральные партии в продюсерском проекте Дженсена Эклса для телеканала The CW отхватили Мэг Доннелли («Американская домохозяйка») и начинающий актёр Дрейк Роджер.

Мистическая драма расскажет о молодости родителей Сэма и Дина, где последний выступит в роли рассказчика и поведает зрителям «эпическую историю любви» о том, как Джон повстречал Мэри и влюблённые всё поставили на кон, чтобы спасти свою любовь и весь мир.

Доннелли играет 19-летнюю Мэри Кэмпбелл, воевавшую с силами зла с самого детства. Потеряв в этой борьбе близкого человека, она решает оставить семейный бизнес, но исчезновение отца и знакомство с недавно вернувшимся из Вьетнама Джоном Винчестером (Роджер) заставляет её передумать.

Сценарий пилота написал один из исполнительных продюсеров «Сверхъестественного» Робби Томпсон. Дженсен Эклс и его супруга Дэниил Эклс входят в команду исполнительных продюсеров. Производство курируют Chaos Machine Productions, Warner Bros. Television и CBS Studios.

Теги
КастингВинчестерыДженсен Эклз
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