Хью Грант — новый Доктор Кто?

Обычно на материалы, штампуемые таблоидами вроде Mirror, внимания не обращают, но на этот раз многие зарубежные порталы охотно подхватили поступившую от якобы осведомлённого инсайдера информацию о следующем Докторе Кто. И если верить этому инсайду, преемником нынешнего Галлифрейца в юбке станет очередной белый мужик.

Как известно, 13 сезон «Доктора Кто» станет финальным для исполнительницы титульной партии Джоди Уиттакер, и слухи о потенциальной замене ходят уже давно. Нынешний уверяет, что возвращающийся к обязанностям шоураннера Рассел Т. Дэвис делает ставку на… Хью Гранта. Если верить инсайду, сейчас актёр ведёт переговоры об участии в 14 сезоне.

Более того, в планах BBC будто бы уподобить культовый сериал экранной вселенной Marvel. Проект-флагман станет фундаментом для построения полноценного франчайза с множеством спин-оффов, посвящённых персонажам из легендарной вселенной.

Примечательно, что в 2005 году Дэвис, взявшись за ребут «Доктора Кто», предлагал Гранту главную роль, но актёр отказался, о чём, как он признался пару лет спустя, искренне пожалел. Возможно, у него появился-таки второй шанс.