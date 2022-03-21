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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Где египятне? Режиссёр Marvel раскритиковал кастинг «Чёрного Адама»

Источник: Warner Bros.

Есть такой режиссёр Мохамед Диаб, который недавно выбился в люди и снял все шесть эпизодов марвеловского «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком. Теперь он может высказываться на сильно волнующие его темы — например, почему в дисишном «Чёрном Адаме» нет ни одного египтянина, когда всем понятно, что им должен быть Скала они должны там быть.

Я был очень зол на DC, когда они сделали местом действия «Чёрного Адама» выдуманную ближневосточную страну в качестве предлога, чтобы не брать в актёрский состав египтян. Хотя очевидно, что это должен быть Египет. Возможности репрезентации не должны быть упущены.

Правда, он таки добавил, что это не совсем ошибка, ведь в комиксе-первоисточнике Египет тоже не упоминается.

Сам он, понятно, подобных вольностей себе не позволяет, поэтому нанял в «Лунного рыцаря» египетских актёров, монтажёра, дизайнера костюмов, художника-постановщика и композитора. Чего мелочиться!

Узнать, что из этого вышло, мы сможем уже 30 марта. А вот «Чёрного Адама» придётся подождать чуть дольше — кинокомикс со Скалой выйдет в прокат только 21 октября.

Теги
Чёрный АдамЛунный Рыцарь
Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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