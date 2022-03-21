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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

На тизер «Пацанов» пожаловались 20 млн раз

Источник: Amazon

Никто не сомневался, что свежий промо-ролик «Пацанов» вызовет недюжинный интерес аудитории. Вышедший неделю назад тизер третьего сезона, не постеснявшийся как следует прорекламировать все свои достоинства, обеспечил себе должный уровень внимания, о чём уведомил официальный твиттер-аккаунт сериала.

В соцсети опубликован посвящённый важным достижениям пост с красноречивой статистикой. Особенно выделяется вот какой результат: с момента выхода на тизер за слишком «взрослый» контент пожаловались более 20 млн раз.

Промо-арт сериала «Пацаны»

Создателей такой вал отметок о «взрослости» проекта, понятное дело, нисколько не опечалил, а очень даже порадовал. Этим-то сериал вкупе с комиксом-первоисточником и славятся. Ещё больше этого добра зрители увидят 3 июня, в день старта продолжения.

В третьем сезоне антигеройской сатиры об охоте на супергероев снимаются Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джек Куэйд, Лас Алонсо, Томер Капон, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара и Джесси Т. Ашер, Дженсен Эклс, Катя Винтер, Лори Холден, Шон Патрик Флэнери, Ник Уэкслер и Майлз Гастон Виллануева.

Теги
ПацаныAmazon
Комментарии (4)

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