Что общего у Доктора Стрэнджа с Шерлоком Холмсом? Рассказывает Бенедикт Камбербэтч

Поговорим о слоне в комнате — Бенедикт Камбербэтч решил найти что-то общее между Доктором Стрэнджем и Шерлоком, хотя там и искать не надо.

В его характере есть что-то шерлоковское. Он, как и Шерлок, видит в людях проблему, требующую решения. Ему не свойственны проявления человечности и такта. Главное — решить загадку. В случае Стрэнджа — успешно провести операцию. Он выбирает уединение, и в первом фильме это стоит ему отношений. Стрэндж только в Камар-Тадже осознаёт, что облажался с Кристиной и будет по ней скучать. Их расставание было болезненным — он понимает, что у их отношений могло быть будущее, и это есть в фильме. Но, может, Стрэндж не так уж и против — ему комфортно в окружении этих странных существ, духов и всего, что встречается там у него на пути — вот что роднит его со Мстителями. Он тоже слегка изгой. Бенедикт Камбербэтч

То, что Стрэндж — это Холмс с летающим плащом, никогда секретом ни для кого не было. Переманивая таланты на свою сторону, в MCU особо не заморачиваются — просто берут выстрелившего персонажа и бросают в очередной супергеройский замес. Справедливости ради, Мартин Фриман в «Чёрной Пантере» тоже ничем от Ватсона не отличается.

Единственная загадка здесь — зачем говорить об этом сейчас. Но и она решается легко — журналисты-слоупоки, встревающие с глупыми вопросами не по теме во время промо «Власти пса». Есть всё же что-то обидное в том, что роль интеллектуала и интеллектуала-колдуна ничем не перебить, сколько суровых, сломленных и даже потенциально оскароносных ковбоев не играй.

Вообще-то Шерлок — не единственный, с кем Камбербэтч сравнивает Стрэнджа. Ещё актёр может провести неочевидную параллель с Железным человеком, считая, что до всех колдовских дел Верховный Маг на понижении был именно таким, как Тони Старк.