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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Воюем и катаемся на драконах» — Мэтт Смит рассказывает о приквеле «Игры престолов» и надеется не разочаровать фандом

Источник: Marvel

Во время интервью о приквеле «Игры престолов» «Дом Дракона» у Мэтта Смита спросили, правда ли мужчины предпочитают блондинок?

Ну, вообще-то, нет. Мы воюем и катаемся на драконах. Но кто знает, я ещё ничего не видел. Эта работа стала вызовом для всех нас. На кону ожидания огромного фандома, и это правильно. Сравнения не избежать, будет сложно повторить успех. В общем, остаётся надеяться, что мы сможем показать что-то новое.

 
Мэтт Смит

Да ладно, опрокинуть фандом больше, чем с финалом «Игры престолов», ещё надо постараться. У «Дома Дракона» есть шанс проявить себя.

Ближайшая премьера Мэтта Смита — грядущий «Морбиус», а в перспективе у актёра работа над хоррором «Голодный акр».

Ну а что касается «Дома Дракона», точной даты релиза нет, но сериал должен стартовать в конце года.

Теги
HBO
Комментарии (2)

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