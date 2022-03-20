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Доктор Халси рассказывает о невероятной находке в первом отрывке из боевика Halo

Невероятно, но факт: до премьеры многосерийного фантастического боевика Halo — экранизации культовой игровой серии — осталось всего несколько дней. И скоротать время ожидания до премьерной даты 24 марта зрителям поможет первый отрывок из сериала, эксклюзивно опубликованный порталом IGN.

В отрывке блестящая учёная Кэтрин Халси (Наташа Макэлхон) — автор прорывной программы SPARTAN-II — рассказывает об исключительной находке Матера Чифа (Пабло Шрайбер). Правда, что именно отыскал суперсолдат, доктор Халси не уточняет.

Теги
ВидеоHalo
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Источник фотографий: Depositphotos

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