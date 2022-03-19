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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Настоящему детективу» быть! Четвёртый сезон обрёл женщину-режиссёра и Барри Дженкинса

Источник: HBO

Ещё в прошлом году большие шишки с HBO обрадовали всех новостью о том, что «Настоящий детектив» таки получит продолжение. Правда, уже без своего создателя Ника Пиццолатто, чьи творческие пути с каналом разошлись. И вот, официальное подтверждение: четвёртый сезон криминальной антологии запущен в работу и уже получил свой подзаголовок — Night Country.

Об актёрском составе пока, понятно, ничего не сообщается, а вот с людьми по другую сторону камеры появилась ясность. Сценарий доверили писать Иссе Лопес («Тигры не боятся»), которая также срежиссирует пилотный эпизод, а исполнительным продюсером назначили Барри Дженкинс («Лунный свет», «Подземная железная дорога»).

По обыкновению будут значится продюсерами и Мэттью Макконахи с Вуди Харрельсоном, но вряд ли кто-то всерьёз рассчитывает, что сериал ещё сможет дотянуться до высот первого сезона.

Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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