«Настоящему детективу» быть! Четвёртый сезон обрёл женщину-режиссёра и Барри Дженкинса

Ещё в прошлом году большие шишки с HBO обрадовали всех новостью о том, что «Настоящий детектив» таки получит продолжение. Правда, уже без своего создателя Ника Пиццолатто, чьи творческие пути с каналом разошлись. И вот, официальное подтверждение: четвёртый сезон криминальной антологии запущен в работу и уже получил свой подзаголовок — Night Country.

Об актёрском составе пока, понятно, ничего не сообщается, а вот с людьми по другую сторону камеры появилась ясность. Сценарий доверили писать Иссе Лопес («Тигры не боятся»), которая также срежиссирует пилотный эпизод, а исполнительным продюсером назначили Барри Дженкинс («Лунный свет», «Подземная железная дорога»).

По обыкновению будут значится продюсерами и Мэттью Макконахи с Вуди Харрельсоном, но вряд ли кто-то всерьёз рассчитывает, что сериал ещё сможет дотянуться до высот первого сезона.