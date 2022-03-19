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Страх и ужас! Оскара Айзека преследует египетская сила в первом отрывке из «Лунного Рыцаря»

До премьеры мрачного (так обещают) супергеройского экшена «Лунный Рыцарь» от Marvel Studios остаётся всего две недели, и промо-материалы традиционно сыплются как из рога изобилия. В сети появился первый отрывок из сериала, где главный герой в исполнении Оскара Айзека становится жертвой преследования таинственного обитателя далёких египетских краёв. Бог луны и возмездия Хонсу как бы напоминает Марку Спектору, что от него не спрятаться, не скрыться.

Как бывший морпех с расстройством множественной личности обретёт себя в обличии линчевателя Лунного Рыцаря, зрители начнут постигать с 30 марта, когда состоится премьера сериала на потоковом сервисе Disney+.

И в довесок очередной промо-ролик:

Теги
ВидеоЛунный РыцарьMarvelDisney+Оскар Айзек
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Источник фотографий: Depositphotos

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