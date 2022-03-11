Оскар Айзек и Кевин Файги рассказывают о создании «Лунного Рыцаря» (видео)

Участники творческой команды «Лунного Рыцаря» продолжают напирать на уникальность сериала, планирующего основательно расширить рамки дозволенного в MCU. Проект весь из себя непредсказуемый, смелый и сверхъестественный — по крайней мере, так обещают исполнитель главной роли Оскар Айзек, продюсер Кевин Файги, коллега Айзека по съёмочной площадке Итан Хоук и остальные важные лица проекта.

Соглашаться ли с этими смелыми заявлениями, зрители решат в день премьеры 30 марта.

Оскар Айзек играет страдающего расстройством множественной личности Марка Спектора, который после сделки с египетским божеством Хонсу осуществляет ночные вылазки в город на полинчевать.

И по плакату на каждую личность титульного линчевателя: