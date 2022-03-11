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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Стечение мыслей: Россиянам не продаём!.. Стильный линчеватель на первом кадре сериала «Лунный Рыцарь» Крис Хемсворт сломает шаблон своей злодейской ролью в приквеле «Безумного Макса» Тор воюет с монстром, а Женщина-Тор — с Убийцей богов Горром на свежем промо «Тора 4» Вселенная бесконечна — куда движется Четвёртая фаза Marvel
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Оскар Айзек и Кевин Файги рассказывают о создании «Лунного Рыцаря» (видео)

Участники творческой команды «Лунного Рыцаря» продолжают напирать на уникальность сериала, планирующего основательно расширить рамки дозволенного в MCU. Проект весь из себя непредсказуемый, смелый и сверхъестественный — по крайней мере, так обещают исполнитель главной роли Оскар Айзек, продюсер Кевин Файги, коллега Айзека по съёмочной площадке Итан Хоук и остальные важные лица проекта.

Соглашаться ли с этими смелыми заявлениями, зрители решат в день премьеры 30 марта.

Оскар Айзек играет страдающего расстройством множественной личности Марка Спектора, который после сделки с египетским божеством Хонсу осуществляет ночные вылазки в город на полинчевать.

И по плакату на каждую личность титульного линчевателя:

Постеры сериала «Лунный Рыцарь» Постеры сериала «Лунный Рыцарь» Постеры сериала «Лунный Рыцарь»
Теги
ВидеоЛунный РыцарьDisney+Оскар АйзекMarvel
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Источник фотографий: Depositphotos

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