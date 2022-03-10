Вот это мускулы! Подробный взгляд на Женщину-Халка в исполнении Татьяны Маслани

Совсем скоро Халк Марка Руффало сдаст вахту, примет которую его молодая и симпатичная кузина — Дженнифер Уолтерс, более известная как Женщина-Халк, в исполненииТатьяны Маслани. Вышедший ещё в прошлом году первый тизер сериала показал нам её в человеческом облике, но лишь намекнул на то, как она будет выглядеть в зелёном.

Теперь же мускулы героини можно рассмотреть в деталях — на официальном мерче «Женщины-Халка».

По сюжету обычный нью-йоркский юрист Дженнифер Уолтерс (Маслани) периодически превращается в зелёного гиганта и крушит всё вокруг, но при этом не звереет — сохраняет ясность ума, активно шутит и ломает четвёртую стену.

Помимо Руффало и Маслани в серале снимаются Тим Рот, Джамила Джамил, Джинджер Гонзага, Джош Сегарра и Рене Элиз Голдсберри. Режиссируют Ану Валия («И просто так») и Кэт Койро («В Филадельфии всегда солнечно») по сценарию Джессики Гао («Рик и Морти»).