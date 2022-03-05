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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Марк Руффало прощается с ролью Брюса Беннера и передаёт знамя Женщине-Халку

Источник: Marvel

Время пришло. Брюс Беннер уступает дорогу Дженнифер Уолтерс, Женщине-Халку в исполнении Татьяны Маслани — Марк Руффало рассказывает о съёмках сериала «Женщина-Халк».

Татьяна Маслани чертовски хороша в образе Женщины-Халка. Передаю знамя ей. Между ней и Профессором было несколько действительно хороших, забавных, крутых и длинных-длинных сцен. Мы никогда не видели, чтобы Халк взаимодействовал с людьми так, как в этом сериале. Будет действительно интересно.

 
Марк Руффало

Кевин Файги охарактеризовал сериал как юридическую комедию и добавил, что сценарий не будет слишком расходиться с видением Джона Бирна на эту героиню в комиксах Marvel, а исполнитель суперзлодея Мерзость Тим Рот месяц назад подтвердил, что съёмки сериала завершены.

Возможно, в проекте появится Сорвиголова. Не зря же Чарли Кокс вечно напоминает, что мы ещё не раз его увидим. По слухам, Мэтт Мёрдок появился в двух эпизодах сериала, закрутит роман с Дженнифер Уолтерс и даже получит оригинальный жёлто-красный костюм.

Что касается Марка Руффало, он всегда хотел отдельный проект, но сначала права на персонажа были у Universal и Marvel снимать сольник не могли, потом планировался проект об Умном Халке, у которого, по слухам, было название «Халк: Мировая война», а сейчас, по словам актёра, дело дошло до переходящего знамени, что логично, ведь в Четвёртой фазе у Мстителей появились приемники.

Теги
Женщина-ХалкMarvel
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