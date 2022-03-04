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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Сорвиголова» для самых маленьких: Чарли Кокс рассказал о судьбе сериала после переезда с Netflix на Disney+

Источник: Netflix

Как же все были счастливы, когда узнали, что с Сорвиголовой в MCU не покончено. Чарли Кокс намекал — эту мёрдоковскую лямку ему тянуть ещё лет десять. Однако после переезда сериалов Marvel с Netflix на Disney+, очевидно, случись у «Сорвиголовы» четвёртый сезон, он будет радикально отличаться от предыдущих. Чарли Кокс говорит, будь что будет.

Не думаю, что ребята из Marvel так поступят. Я большой фанат всего, что они делали до сих пор, ни в коем случае не стал бы их недооценивать. Если они захотят версию «Сорвиголовы» с рейтингом PG, я соглашусь с ними, чтобы они нашли способ полностью соответствовало всему, что было до. Может быть, будет чуть меньше крови, но я поддержу их, что бы они ни сделали.

Пока с Сорвиголовой нет ни одного подтверждённого проекта, но предположительно, его персонаж может появиться в сериале «Эхо» — спин-оффе «Соколиного глаза», где персонаж Кокса может столкнуться с Кингпином.

Теги
Сорвиголова
Комментарии (2)

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