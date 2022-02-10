 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Кифер Сазерленд вернётся в «24 часа», если сценаристы поторопятся Николай Костер-Вальдау пытается выжить в холодном аду трейлера «Против льда» Режиссёр «Доктора Стрэнджа 2» не понимает, что происходит с фильмом Мать и дочь Шэрон Стоун и Кейли Куоко на съёмках второго сезона «Бортпроводницы» (фото) Bandai Namco работает над собственным движком
СЕРИАЛЫ
273
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Чарли Кокс рассказал о будущем Сорвиголовы в киновселенной Marvel

Источник: Netflix

Когда персонаж Чарли Кокса Мэтт Мёрдок мигрировал с Netflix на большой экран в «Человеке-пауке 3», у фандома снесло крышу. Они давно подозревали благодаря слитым в сеть фото, но даже если бы никто ничего не слил, всё равно догадались бы — в первом трейлере фильма фанаты опознали Кокса по рукам! Он, понятно, тогда всё отрицал, а сейчас ему скрывать нечего, и актёр говорит, что тот крошечный эпизод был лишь началом его долгого пути в MCU.

Пока могу сказать, что рассчитываю участвовать в будущих проектах, иначе было бы странно появиться лишь в одном эпизоде. Я знаю не так много, но то, что знаю, меня очень радует… Есть шанс, что это может затронуть следующие десять лет моей жизни.

Предположительно, в следующий раз Сорвиголова может появиться в «Эхо» — спин-оффе «Соколиного глаза», где злодействовал Кингпин, который, вероятно, продолжит строить козни в новом проекте. Ну или так: недавно Винсент Д'Онофрио выразил желание сняться в продолжении «Человека-паука», а в этой вселенной персонаж Кокса уже побывал и теоретически может появиться снова. Так или иначе, скучно не будет.

Теги
MarvelЧарли Кокс
Комментарии

Ещё на эту тему

7Звезда «Агентов Щ.И.Т.» готова вернуться в проект, если его возродят 14Холланд, держись! Кингпин из «Сорвиголовы» рвётся в «Человека-паука 4» 8Кроссовер Человека-паука и Чёрной вдовы заказывали? Том Холланд и Флоренс Пью уже всё решили

Тоже интересно

Далее на КГ

1
Тактическую серию Front Mission возродят в паре ремейков
 1
Джедай в пустыне — сериал «Оби-Ван Кеноби» обзавёлся постером и точной датой выхода
 0
Fire Emblem Warriors: Three Hopes вернёт вас в мир Fire Emblem: Three Houses
 4
«Трудно быть богом» Стругацких превратят в созвучный актуальным проблемам сериал
 0
Зендея ответила на обвинения «Эйфории» в пропаганде употребления наркотиков
 3
Без Пиры, зато с дудочкой: анонсировали Xenoblade Chronicles 3
 0
«RPG недвижимость» — персонажный трейлер комедийного фэнтези-аниме о милых риелторах
 4
Победители Anime Awards 2022 от Crunchyroll
 8
Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Джимон Хонсу и свежий концепт-арт — «Мятежная луна» Зака Снайдера собрала основной каст
 3
За Беббанбург! Вышел трейлер финального сезона «Последнего королевства»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
11ЕВА
 
 
5Телеовощи – 430: Слишком стар для джедайства
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 501: «Мюнхен: На грани войны» и карликовые шутки
 
12Ноль кадров в секунду – 407: Спен Филсон против Фила Спенсера
 
8ЕВА – 462: Бодзи-позитив
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru