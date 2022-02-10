Чарли Кокс рассказал о будущем Сорвиголовы в киновселенной Marvel

Когда персонаж Чарли Кокса Мэтт Мёрдок мигрировал с Netflix на большой экран в «Человеке-пауке 3», у фандома снесло крышу. Они давно подозревали благодаря слитым в сеть фото, но даже если бы никто ничего не слил, всё равно догадались бы — в первом трейлере фильма фанаты опознали Кокса по рукам! Он, понятно, тогда всё отрицал, а сейчас ему скрывать нечего, и актёр говорит, что тот крошечный эпизод был лишь началом его долгого пути в MCU.

Пока могу сказать, что рассчитываю участвовать в будущих проектах, иначе было бы странно появиться лишь в одном эпизоде. Я знаю не так много, но то, что знаю, меня очень радует… Есть шанс, что это может затронуть следующие десять лет моей жизни.

Предположительно, в следующий раз Сорвиголова может появиться в «Эхо» — спин-оффе «Соколиного глаза», где злодействовал Кингпин, который, вероятно, продолжит строить козни в новом проекте. Ну или так: недавно Винсент Д'Онофрио выразил желание сняться в продолжении «Человека-паука», а в этой вселенной персонаж Кокса уже побывал и теоретически может появиться снова. Так или иначе, скучно не будет.