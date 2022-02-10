«Трудно быть богом» Стругацких превратят в созвучный актуальным проблемам сериал

Отечественные экранизаторы снова подступаются к известному произведению классиков советской фантастики — в работу уходит многосерийный проект по знаменитой повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Производством займутся кинокомпания Team Films и онлайн-кинотеатр IVI.

Экранизацию позиционируют как масштабный международный проект с громкими именами — творческая команда ещё не собрана, но, по информации «Бюллетеня кинопрокатчика», уже ведутся переговоры с ведущими российскими актёрами, режиссёрами и операторами. Снимать собираются в России, Хорватии и Черногории.

С юношеского возраста мечтал экранизировать произведение братьев Стругацких «Трудно быть богом». Эта повесть — квинтэссенция философии, приключений, экшна и детектива, что, на мой взгляд, должно быть интересно разному зрителю. Авторские полнометражные фильмы охватывали только малую часть произведения, никто никогда не снимал сериал. Мы хотим отразить всё наполнение романа, все его аспекты. Оказалось, что сценарист сериала Андрей Золотарёв, также мечтал работать с этим произведением. Замечательно, что проект осуществляет желания, и набирается воодушевлённая команда, у которой сбываются мечты. Теймур Джафаров, генеральный продюсер Team Films

Отвечающий за сценарную адаптацию Андрей Золотарёв работал над фильмами «Вторжение», «Спутник» и кинодилогией «Лёд». Продюсеры обещают: сериал «будет созвучен актуальным проблемам сегодняшнего дня».