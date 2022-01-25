Киллер Андрей Мерзликин отказывается умирать в трейлере экшен-комедии «И снова здравствуйте!»

Он остаётся, чтобы жить и воплотить в жизнь свою мечту. Видеосервис IVI опубликовал полноценный трейлер криминальной экшен-комедии «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным в главной роли. Похождения бессмертного бандита с благими намерениями начинаются 2 февраля.

Борис (Мерзликин) — бывший решала, завязавший со своей рискованной профессией, чтобы открыть кондитерскую. Но главный герой не успевает сменить сферу деятельности — Бориса убивают, но недооценивают его тягу к пироженкам жизни. Борис воскресает и, назначив себе в напарники студента-медика Артёма (Денис Власенко), собирается выяснить, кто его прикончил.

В сериале также снимаются Аглая Тарасова, Любовь Толкалина, Алексей Серебряков и Павел Чинарёв.