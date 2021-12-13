Бессмертный киллер Андрей Мерзликин в трейлере чёрной комедии «И снова здравствуйте!»

Даже смерть не может разлучить главного героя с его бренным существованием. Видеосервис IVI опубликовал тизер-трейлер многосерийной экшен-комедии «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным в роли буквально бессмертного бандюка.

Точной даты выхода у сериала пока нет, но обещают скорую премьеру.

Борис — решала, промышляющий шантажом, убийствами и пытками, — решает завязать со своей рискованной профессией и открыть кондитерскую, но не успевает воплотить мечту в жизнь. Бориса убивают, однако это только начало его невероятных приключений. Главный герой воскресает в морге, где знакомится со студентом-медиком Артёмом, своим будущим «напарником». Борис собирается выяснить, кто его прикончил, и расследование проходит не без сложностей — в процессе Бориса ещё не раз убьют, и Артёму придётся приводить своего нового приятеля в порядок.