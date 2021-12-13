Главная героиня «Ведьмака» на свежем постере второго сезона

До сих пор всё промо-кампания второго сезона «Ведьмака» преступным образом обходила одного из ключевых персонажей саги, но стриминговый сервис Netflix исправляется. В сети опубликован самый удачный постер продолжения — с легендарной Плотвой. Если уж и у этого плаката отыщутся ненавистники, то уже совершенно непонятно, чем этим привередливым поклонникам в принципе можно угодить.

До встречи с любимой лошадушкой Геральта из Ривии (Генри Кавилл) остаётся всего ничего — новые эпизоды тёмного фэнтези по книгам Анджея Сапковского выходят на цифровой платформе 17 декабря.