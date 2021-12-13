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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Главная героиня «Ведьмака» на свежем постере второго сезона

До сих пор всё промо-кампания второго сезона «Ведьмака» преступным образом обходила одного из ключевых персонажей саги, но стриминговый сервис Netflix исправляется. В сети опубликован самый удачный постер продолжения — с легендарной Плотвой. Если уж и у этого плаката отыщутся ненавистники, то уже совершенно непонятно, чем этим привередливым поклонникам в принципе можно угодить.

Постеры сериала «Ведьмак»

До встречи с любимой лошадушкой Геральта из Ривии (Генри Кавилл) остаётся всего ничего — новые эпизоды тёмного фэнтези по книгам Анджея Сапковского выходят на цифровой платформе 17 декабря.

Теги
ВедьмакПостерNetflix
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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