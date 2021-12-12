Цири преодолевает полосу препятствий в отрывке из второго сезона «Ведьмака»

Юным девицам, оказавшимся в Каэр Морхене, приходится тяжко. Краситься и подправлять внешность не возбраняется, но будь добра и боевой подготовкой не манкировать. В сети появился свежий минутный отрывок из второго сезона «Ведьмака», где Ламберт (Пол Бульон) и Койон (Ясен Атор) измываются над Цириллой (Фрейя Аллан) при помощи боевого маятника.

Увидеть эту и все остальные сцены из продолжения преданные поклонники сериала смогут уже через несколько дней — второй сезон условной экранизации фэнтезийной саги Анджея Сапковского выходит на стриминговой платформе Netflix 17 декабря.