Страх и ненависть развода: в сети появился трейлер мини-сериала «Очень британский скандал»

Вышел трейлер мини-сериала «Очень британский скандал» с Клэр Фой и Полом Беттани. В нём будет всего три серии, которые покажут на BBC 26, 27 и 28 декабря. Проект расскажет о трудном разводе герцога и герцогини Аргайл в 1960-х годах. Им не удалось разойтись мирно, был суд, в ходе которого были обнаружены доказательства неверности, подделки документов, воровства, взяточничества и ряда других преступлений.

Режиссёр «Очень британского скандала» Анне Севитски ранее работала над такими сериалами, как «Чёрное зеркало» и «Касл-Рок». Новый проект покажет не только открывшиеся скандальные факты семейной жизни, но и продемонстрирует разницу отношения людей: после развода женщина сталкивается с гораздо большим осуждением со стороны прессы и общества. В частности, опубликованные откровенные снимки герцогини очень повлияли на её репутацию.

«Очень британский скандал» продолжает антологию, которая началась с мини-сериала «Чрезвычайно английский скандал» с Хью Грантом и Беном Уишоу о политике, спасающем свою репутацию в консервативной Англии 1960-х.