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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Не просто так: сиквел «Секса в большом городе» бьёт рейтинги HBO Max

Источник: HBO Max

Мини-сериал «И просто так» — продолжение «Секса в большом городе» — дебютировал ярко, став самой просматриваемой премьерой среди сериалов HBO Max. Авторы и правда с козырей зашли, в первой же серии (спойлер) расправившись с одним из ключевых персонажей — и это не Саманта. Ким Кэттролл не появится в сериале, но, вопреки фанатским предположениям, её героиня не умерла (в сценарии даже есть пара шуток об этом), просто уехала жить в Лондон.

В «И просто так» десять серий, первые из которых написал Майкл Патрик Кинг. Ранее он рассказал, почему решил, что сериал должен продолжаться.

Тем временем Сара Джессика Паркер терпит мизогинию и пытается объяснить хейтерам, что перестать стареть невозможно.

Факторами успеха «И просто так» критики считают, в основном, ностальгию, и то, что на волне премьеры нового сериала стали пересматривать «Секс в большом городе» (на HBO Max он поднялся на 11 место в списке самых просматриваемых сериалов), только подтверждает это.

Теги
И просто такHBO Max
Комментарии (1)

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