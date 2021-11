Постаревшие подруги возвращаются в тизере сиквела «Секса в большом городе»

Жизнь полна сюрпризов. И один из них — возвращение на малые экраны 20 лет спустя нью-йоркских закадычных подруг Кэрри, Миранды и Шарлотты. Стриминговый сервис HBO Max опубликовал первый тизер 10-серийного сиквела «Секса в большом городе». Мини-сериал, поименованный «И вот так…» (And Just Like That…), стартует на цифровой платформе 9 декабря.

Спустя два десятилетия в жизни главных героинь в исполнении Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис открывается новая глава — не менее захватывающая и насыщенная событиями, чем много лет назад.