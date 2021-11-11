Создатели «Основания» по романам Айзека Азимова рассказывают о спецэффектах и костюмах

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал очередной ролик о создании фантастического эпика «Основания» по культовым романам Айзека Азимова. На этот раз шоураннер проекта Дэвид С. Гойер, продюсеры, костюмеры, художники, специалисты по спецэффектам и актёры рассказывают (и показывают), какая колоссальная работа проделана, чтобы оживить мир литературного первоисточника на экране.

В производстве «Основания» задействованы как передовые цифровые технологии, так и старые добрые модели-миниатюры, словом всё, что только позволяет адекватно передать масштаб происходящего.