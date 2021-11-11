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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Создатели «Основания» по романам Айзека Азимова рассказывают о спецэффектах и костюмах

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал очередной ролик о создании фантастического эпика «Основания» по культовым романам Айзека Азимова. На этот раз шоураннер проекта Дэвид С. Гойер, продюсеры, костюмеры, художники, специалисты по спецэффектам и актёры рассказывают (и показывают), какая колоссальная работа проделана, чтобы оживить мир литературного первоисточника на экране.

В производстве «Основания» задействованы как передовые цифровые технологии, так и старые добрые модели-миниатюры, словом всё, что только позволяет адекватно передать масштаб происходящего.

Теги
ВидеоОснованиеApple TV+
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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