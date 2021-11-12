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Готовы к эпичной концовке? Вышел трейлер финала первого сезона «Основания» по романам Айзека Азимова

До завершения первого сезона многосерийного фантастического эпоса «Основание» по знаменитому книжному циклу Айзека Азимова осталось всего ничего — уже 19 ноября на стриминговом сервисе Apple TV+ выйдет заключительный десятый эпизод под названием The Leap.

Всем, кому сериал с Ли Пейсом и Джаредом Харрисом от шоураннера Дэвида С. Гойера пришёлся по душе, наверняка отрадно будет знать, что это не конец сериала — в октябре «яблочная» цифровая платформа официально одобрила съёмки второго сезона.

В масштабной постановке также задействованы Лу Льобелл, Леа Фергюсон, Лаура Бирн, Кассиан Билтон, Терренс Манн, Дэниэл Макферсон, Т’Ниа Миллер, Парвеш Рана и Кюбра Саит.

Теги
ВидеоОснованиеApple TV+
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Источник фотографий: Depositphotos

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