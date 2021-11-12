Уилл Феррелл и Пол Радд рассказывают о нездоровых отношениях своих героев в ролике о «Психиатре по соседству»

История о взаимозависимости длиной в 27 лет. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал ролик о создании сериала «Психиатр по соседству» с Полом Раддом и Уиллом Феррелом. Создатели и актёры рассказывают, о чём пойдёт речь в проекте, основанном на реальной истории, в основе которой уязвимость и манипуляция.

Подписчикам цифровой платформы с сегодняшнего дня доступны для просмотра три первых эпизода.

В основе сюжета — реальная ситуация из жизни. Предприимчивый психиатр Айзек Гершкопф (Радд) берёт в оборот своего пациента Мартина Марковица (Феррелл), да так лихо, что со временем всё настойчивее вмешивается в его жизнь — переезжает в дом своего пациента и начинает заправлять его бизнесом.