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Путь к свободе. Вышел трейлер финального сезона экшен-триллера «Ханна. Совершенное оружие»

В начале ноября выяснилось, что третий сезон станет для сериала «Ханна. Совершенное оружие» заключительным, а нынче видеосервис Amazon опубликовал полноценный трейлер финальных эпизодов. Все они выйдут на цифровой платформе в один день 24 ноября.

Третий сезон посвящён решающему противостоянию юной убийцы Ханны (Эсме Крид Майлз) и взрастившей её сверхсекретной организации «Утракс». Некогда охотившаяся на девушку агент ЦРУ Марисса Уиглер (Мирей Инос) соглашается помочь Ханне уничтожить врага и обрести желанную свободу.

Ключевые роли в финале также играют персонажи Дермота Малруни и Рэя Лиотты.

Теги
ВидеоХанна. Совершенное оружиеТрейлерAmazon
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Источник фотографий: Depositphotos

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