Съёмки полнометражной экранизации культового сериала «Лютер» начались!

Понеслось! Начались съёмки полнометражного фильма «Лютер» про самого несчастного лондонского детектива во вселенной. Идрис Эльба, естественно, исполняет роль титульного персонажа, к чему он привык за несколько телевизионных сезонов.

Netflix и BBC продюсируют производство.

Пока точно известно, что в фильме также участвуют Синтия Эриво и Энди Серкис — оба играют злодеев.

Нил Кросс — создатель и сценарист сериала — режиссирует кино.

Главный персонаж повествования — гениальный детектив лондонской полиции Джон Лютер; он настолько захвачен работой, что без особых метаний легко может перейти на тёмную сторону и нарушить любые правила. Спокойной жизни у него с таким характером не выходит.