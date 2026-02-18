Мальчик, которого нельзя вспоминать: Дэниел Рэдклифф предложил не спрашивать актёров сериала по «Гарри Поттеру» о нём

Заботливый Дэниел Рэдклифф ищет способы сделать жизнь исполнителей главных ролей в сериале по «Гарри Поттеру» намного легче. У актёра, сыгравшего титульного персонажа в серии фильмов, родилась интересная идея — не спрашивать юных артистов о нём самом, Эмме Уотсон и Руперте Гринте. Хотя, казалось бы, более логичным советом было бы не спрашивать о Джоан Роулинг.

Своё умозаключение Рэдклифф объясняет так:

Кажется, в социальных сетях появился консенсус — приглядывать за этими ребятами. Если все настроены серьёзно, то, пожалуйста, в качестве одолжения лично мне не надо постоянно спрашивать их обо мне, об Эмме Уотсон и о Руперте Гринте. Мне совершенно не хочется быть странным призрачным существом в жизни этих детей. Пусть живут без оглядки на нас. Сериал — это совершенно другая вещь, у них всё своё и по-новому.

Партию Гарри Поттера теперь исполняет Доминик Маклафлин, Гермиону играет Арабелла Стэнтон, а Рона — Аластер Стаут.

Ранее Рэдклифф скромно заявил, что Маклафлин будет смотреться в роли намного лучше, чем он сам, и пожелал ему отлично провести время на съёмках. По словам актёра, он и сам прекрасно чувствовал себя во время работы над фильмами, но желает преемнику ещё большего.

Премьера сериала «Гарри Поттер» намечена на 2027 год.