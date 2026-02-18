 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Nioh 3 — 17 минут геймплея, готовящих к скорому релизу soulslike-экшена Новая «Сказка о царе Салтане» собрала за первый уикенд 668 млн рублей Из Белого дома изгонят всех чертей и предотвратят Третью мировую в экранизации хоррор-комикса «Аватар» с бобрами: специальный ролик мультфильма Pixar «Прыгуны» «Разве плохо искать себе пару в подземелье?» — анонс шестого сезона
• • •
 
4
СЕРИАЛЫ
821

Мальчик, которого нельзя вспоминать: Дэниел Рэдклифф предложил не спрашивать актёров сериала по «Гарри Поттеру» о нём

Источник: Warner Bros.

Заботливый Дэниел Рэдклифф ищет способы сделать жизнь исполнителей главных ролей в сериале по «Гарри Поттеру» намного легче. У актёра, сыгравшего титульного персонажа в серии фильмов, родилась интересная идея — не спрашивать юных артистов о нём самом, Эмме Уотсон и Руперте Гринте. Хотя, казалось бы, более логичным советом было бы не спрашивать о Джоан Роулинг.

Своё умозаключение Рэдклифф объясняет так:

Кажется, в социальных сетях появился консенсус — приглядывать за этими ребятами. Если все настроены серьёзно, то, пожалуйста, в качестве одолжения лично мне не надо постоянно спрашивать их обо мне, об Эмме Уотсон и о Руперте Гринте.

Мне совершенно не хочется быть странным призрачным существом в жизни этих детей. Пусть живут без оглядки на нас. Сериал — это совершенно другая вещь, у них всё своё и по-новому.

Партию Гарри Поттера теперь исполняет Доминик Маклафлин, Гермиону играет Арабелла Стэнтон, а Рона — Аластер Стаут.

Ранее Рэдклифф скромно заявил, что Маклафлин будет смотреться в роли намного лучше, чем он сам, и пожелал ему отлично провести время на съёмках. По словам актёра, он и сам прекрасно чувствовал себя во время работы над фильмами, но желает преемнику ещё большего.

Премьера сериала «Гарри Поттер» намечена на 2027 год.

Теги
Гарри ПоттерГарри ПоттерДэниэл РэдклиффРуперт ГринтДжоан Роулинг
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

3Канал The CW закрыл драмеди «Хороший коп, плохой коп» с Клэнси Брауном после первого сезона 6Рождение пляжовселенной! Звезда «Стрелы» Стивен Амелл получил главную роль в перезапуске сериала «Спасатели Малибу»

Тоже интересно

8Заигрывание с гравитацией в геймплейном трейлере Control Resonant 15Безумный фантастический замес режиссёра «Пиратов Карибского моря» в трейлере фильма «Удачи, веселья, не сдохни» 7Эпические приключение пиратов продолжаются в трейлере второго сезона «Ван-Пис» 21Рэйф Файнс ненароком раскрыл нового Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру» 19Четвёртый сезон сериала ужасов «Извне» отснят

Далее на КГ

5
Спин-офф «Рика и Морти» про президента Кертиса выйдет в этом году
 12
Netflix сделает Маккенну Грейс самой привлекательной участницей команды сериала «Скуби-Ду»
 4
«Мандалорец и Грогу» осквернил легендарного режиссёра Мартина Скорсезе
 7
Гуль и Убивашка — идеальная семья: Уолтон Гоггинс и Хлоя Морец сыграют в боевике от создателей «Джона Уика»
 0
ЕВА-673: Прямая трансляция
 2
Представлен логотип супергеройского сериала «Фонари» в духе «Настоящего детектива»
 19
Идут съёмки сериала «Каменская. Перезагрузка» с Юлией Хлыниной в главной роли
 2
Горшок, Вдова, Князь и Принцесса на новых постерах фэнтези «Король и Шут. Навсегда»
 15
Педро Паскаль вынужден торговать лицом в новом трейлере фильма «Мандалорец и Грогу»
 8
Netflix потерпит: Warner Bros. Discovery семь дней будет изучать новое предложение о покупке от Paramount Skydance
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Новые фильмы недели: «Зверополис 2» и много рождественских комедий
 
Аниме «Разве плохо искать себе пару в подземелье?» — анонс шестого сезона
 
Кино Коллеги выживают на необитаемом острове на новом кадре из фильма Сэма Рэйми «Пришлите помощь»
 
Аниме Фантастическая манхва «Поднятие уровня в одиночку: Рагнарёк» получит третий сезон
 
Кино Режиссёр оригинального «Горца» сделает из экшена с Кейт Бекинсейл аналог «Гнева», «Соучастника» и «Убийцы»
 
Кино 76-летний Сэм Джексон и 45-летняя Ева Грин изображают супругов на первом кадре криминальной комедии
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
4Телеовощи – 638: Спидран до секса
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
 
0ЕВА – 672: Стеснительный абьюзер
 
0Телеовощи – 637: Песнь о легендарном таланте
 
1Ноль кадров в секунду – 617: Максимализм, бессмысленный и беспощадный
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 711: «Опасный дуэт», метаремейк «Анаконда», Генри Кавилл с катаной, испорченный «Сайлент Хилл», «Левша»
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 129: Интервью с Сергеем Цилюриком
 
3ЕВА – 671: Слишком ленива, чтобы упасть
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru