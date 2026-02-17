 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Ёлки 12» заработали в прокате более 700 млн рублей Сборы приключенческого экшена «Левша» превысили 150 млн рублей за семь дней Милли Бобби Браун ответила на вопрос о Дэвиде Харборе впервые после предполагаемого конфликта Второй сезон сериала «Фоллаут» закончится немного раньше Канал The CW закрыл драмеди «Хороший коп, плохой коп» с Клэнси Брауном после первого сезона
• • •
 
5
СЕРИАЛЫ
630

Netflix сделает Маккенну Грейс самой привлекательной участницей команды сериала «Скуби-Ду»

Источник: MSN

Игровой сериал «Скуби-Ду» — адаптация культового анимационного шоу, осевший на стриминге Netflix прошлой весной, — назвал имя актрисы, которая сыграет Дафну Блейк. Ею стала Маккенна Грейс («Охотники за привидениями: Наследники», «Голодные игры: Рассвет Жатвы»).

Сценарий к сериалу из 8 эпизодов написали Джош Аппелбаум и Скотт Розенберг — они же выступают шоураннерами проекта. Ранее этот дуэт продюсировал для Netflix экранизацию «Ковбоя Бибопа» — умалчивать об этом нельзя.

«Скуби-Ду», по замыслу авторов, нуждается в предыстории — в рассказе о том, как собралась команда главных героев и как они раскрыли своё первое дело.

Во время своих последних каникул в летнем лагере старые друзья — Дафна и Шэгги — вляпываются в полную тайн и загадок историю, в центре которой оказывается одинокий и потерянный щенок дога, возможно ставший единственным свидетелем сверхъестественного убийства. Вместе с прагматичной скептиком из местного городка Велмой и страшноватым, но обаятельным новичком Фредди они намерены раскрыть дело, затягивающее их в кошмар, который может вскрыть все их самые личные тайны.

Теги
NetflixМаккенна Грейс
Комментарии (5)

Ещё на эту тему

3Канал The CW закрыл драмеди «Хороший коп, плохой коп» с Клэнси Брауном после первого сезона

Тоже интересно

1Dynamite снова соберёт своих красавиц-героинь в новом выпуске палп-антологии Savage Tales 4Уменьшенная Элизабет Бэнкс в кукольном домике в тизере комедии «Миниатюрная жена» 0Неделя сериалов на КГ — главные новости 9–15 февраля 8Раскрыта дата премьеры финальной части сериала «Вампиры средней полосы» 19Другой масштаб: в тизере «Холопа 3» император всероссийский Милош Бикович перевоспитывает олигарха Павла Прилучного

Далее на КГ

2
«Мандалорец и Грогу» осквернил легендарного режиссёра Мартина Скорсезе
 3
Гуль и Убивашка — идеальная семья: Уолтон Гоггинс и Хлоя Морец сыграют в боевике от создателей «Джона Уика»
 0
ЕВА-673: Прямая трансляция
 2
Представлен логотип супергеройского сериала «Фонари» в духе «Настоящего детектива»
 14
Идут съёмки сериала «Каменская. Перезагрузка» с Юлией Хлыниной в главной роли
 1
Горшок, Вдова, Князь и Принцесса на новых постерах фэнтези «Король и Шут. Навсегда»
 12
Педро Паскаль вынужден торговать лицом в новом трейлере фильма «Мандалорец и Грогу»
 8
Netflix потерпит: Warner Bros. Discovery семь дней будет изучать новое предложение о покупке от Paramount Skydance
 3
Канал The CW закрыл драмеди «Хороший коп, плохой коп» с Клэнси Брауном после первого сезона
 5
Дэнни ДеВито отстрелялся: Дуэйн Джонсон прощается с любимым делом на съёмках «Джуманджи 3»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Тайна динозавров-машин под угрозой в трейлере мультфильма «Турбозавры. Суперфильм»
 
Кино «Звёздные войны: Старфайтер» от режиссёра «Дэдпула и Росомахи» завершили съёмки
 
Кино По пути Джерарда Батлера: Кейт Бланшетт сыграет в экранизации своего анимационного персонажа из «Как приручить дракона 2»
 
Кино Никаких договорнячков! Марк Уолберг вскроет грандиозный футбольный заговор FIFA в экшен-триллере на Netflix
 
А такой ли уж гений Кодзима, раз выпускает сериал по Death Stranding на платформе Disney+?
 
Кино Новые фильмы недели: «Удачи, веселья, не сдохни», «Грозовой перевал» и «Сказка о Царе Салтане»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
4Телеовощи – 638: Спидран до секса
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
 
0ЕВА – 672: Стеснительный абьюзер
 
0Телеовощи – 637: Песнь о легендарном таланте
 
1Ноль кадров в секунду – 617: Максимализм, бессмысленный и беспощадный
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 711: «Опасный дуэт», метаремейк «Анаконда», Генри Кавилл с катаной, испорченный «Сайлент Хилл», «Левша»
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 129: Интервью с Сергеем Цилюриком
 
3ЕВА – 671: Слишком ленива, чтобы упасть
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru