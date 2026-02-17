Netflix сделает Маккенну Грейс самой привлекательной участницей команды сериала «Скуби-Ду»

Игровой сериал «Скуби-Ду» — адаптация культового анимационного шоу, осевший на стриминге Netflix прошлой весной, — назвал имя актрисы, которая сыграет Дафну Блейк. Ею стала Маккенна Грейс («Охотники за привидениями: Наследники», «Голодные игры: Рассвет Жатвы»).

Сценарий к сериалу из 8 эпизодов написали Джош Аппелбаум и Скотт Розенберг — они же выступают шоураннерами проекта. Ранее этот дуэт продюсировал для Netflix экранизацию «Ковбоя Бибопа» — умалчивать об этом нельзя.

«Скуби-Ду», по замыслу авторов, нуждается в предыстории — в рассказе о том, как собралась команда главных героев и как они раскрыли своё первое дело.

Во время своих последних каникул в летнем лагере старые друзья — Дафна и Шэгги — вляпываются в полную тайн и загадок историю, в центре которой оказывается одинокий и потерянный щенок дога, возможно ставший единственным свидетелем сверхъестественного убийства. Вместе с прагматичной скептиком из местного городка Велмой и страшноватым, но обаятельным новичком Фредди они намерены раскрыть дело, затягивающее их в кошмар, который может вскрыть все их самые личные тайны.