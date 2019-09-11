Ричард Дормер сыграет Сэма Ваймса, а Джо Итон-Кент — небинарного констебля в экранизации «Стражи» Терри Пратчетта

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Знакомьтесь с остальными представителями основного актёрского состава фэнтези-комедии «Стража» по романам сэра Терри Пратчетта. К записавшемуся в проект на роль Моркоу Адаму Хагиллу добавились Ричард Дормер («Игра престолов»), Лара Росси («Робин Гуд: Начало»), Марама Корлетт («Кровавые гонки»), Джо Итон-Кент («Романовы») и Сэм Адевунми («Пропавший без вести»).

Восьмисерийная экранизация, описываемая как «триллер в стиле панк-рок», расскажет о совершенно невероятных буднях знаменитой городской стражи Анк-Морпорка под предводительством старшего офицера Сэма Ваймса. Это наполненная саспенсом и чёрным юмором история приключений защитников относительного порядка в знаменитейшем городе Плоского мира.

Дормер сыграет командира Городской стражи Сэмюэля Ваймса, а Росси — увлечённую разведением драконов богачку Сибиллу Овнец; Корлетт перевоплотится в сержанта Городской стражи Ангву, а Адевунми досталась роль маньяка Карцера. Не обошлось и без модной нынче флюидности-инклюзивности — Итон-Кент сыграет небинарного персонажа — констебля Шельму Задранец, которая в книге была просто гномихой. Тут неясного пола Задранец страдает от остракизма и отыскивает понимание и участие лишь у сослуживцев.

Сценарием занимается Саймон Аллен («Мушкетёры»). Исполнительными продюсерами выступают Хилари Сэлмон («Лютер»), Бен Дональд и Фил Коллинсон. За производством присматривают BBC Studios и Narrativia.