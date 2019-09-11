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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Создатели сериала «Мистер Мерседес» экранизируют ещё один роман Стивена Кинга

Свежий роман короля ужасов Стивена Кинга едва успел поступить на полки книжных магазинов, как уже взять в оборот телевизионщиками — компания Spyglass Media Group приобрела права на экранизацию книги «Институт» и превратит её в мини-сериал силами авторов экранизации кинговской трилогии «Мистер Мерседес».

Сценарист Дэвид Э. Келли и режиссёр Джек Бендер возьмутся за адаптацию фантастического триллера, который повествует о группе детей, обладающих телепатией и телекинезом. Ребятишек выкрали и доставили в Институт, глава и персонал которого решительно настроены извлечь из своих маленьких пленников их удивительные способности.

Келли отвечает за сценарий, а Бендер — за режиссуру, вдобавок оба числятся исполнительными продюсерами проекта.

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Институт
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