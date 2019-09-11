Создатели сериала «Мистер Мерседес» экранизируют ещё один роман Стивена Кинга

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Свежий роман короля ужасов Стивена Кинга едва успел поступить на полки книжных магазинов, как уже взять в оборот телевизионщиками — компания Spyglass Media Group приобрела права на экранизацию книги «Институт» и превратит её в мини-сериал силами авторов экранизации кинговской трилогии «Мистер Мерседес».

Сценарист Дэвид Э. Келли и режиссёр Джек Бендер возьмутся за адаптацию фантастического триллера, который повествует о группе детей, обладающих телепатией и телекинезом. Ребятишек выкрали и доставили в Институт, глава и персонал которого решительно настроены извлечь из своих маленьких пленников их удивительные способности.

Келли отвечает за сценарий, а Бендер — за режиссуру, вдобавок оба числятся исполнительными продюсерами проекта.