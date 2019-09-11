Ронда Роузи и Розарио Доусон рассматриваются на роль Женщины-Халка

Появились имена первых претенденток на титульную роль в предстоящем сериале Disney+ «Женщина-Халк», и как минимум одно из них внушает страх и трепет. По информации того же источника, который первым сообщил о разработке проекта ещё в апреле этого года, создатели всерьёз рассматривают кандидатуры Ронды Роузи и Розарио Доусон, причём у первой, как говорят, шансов значительно больше — понятно почему.

Тем не менее, подчёркивается, что девушки входят в шорт-лист претенденток, но не являются единственными в этом списке.

Женщина-Халк ака Дженнифер Уолтерс — кузина Брюса Беннера, «унаследовавшая» тягу родственника к разрушениям, равно как и специфичный цвет кожи. Однако в отличие от самого Халка, она сумела сохранить контроль над собственным разумом и стала едва ли не самой могущественной героиней вселенной Marvel. Предполагается, что в сериале засветится Марк Руффало, однако не будет перетягивать одеяло на себя.

Дата премьеры пока не объявлена.