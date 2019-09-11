Телеовощи. Выпуск 300: Настоящий подкаст о сериалах

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|01:04 —
|Благодарим наших спонсоров
|03:23 —
|Новости
|49:53 —
|Отвечаем на вопросы
|01:03:21 —
|«Карнивал Роу» (Carnival Row) — 1x01 (премьера)
|01:14:05 —
|«Карнивал Роу» (Carnival Row) — 1x01—08 (финал сезона)
|01:35:44 —
|«Тёмный кристалл: Эра сопротивления» (The Dark Crystal: Age of Resistance) — 1x01—10 (премьера)
|01:56:28 —
|Dave Chappelle Netflix Standup Comedy Special - Sticks & Stones
|02:13:56 —
|«Четыре свадьбы и одни похороны» — 1x02—03
|02:25:35 —
|«Почему женщины убивают» — 1x03
|02:34:03 —
|«Игроки» — 5x01—02
|02:39:06 —
|«Форс-мажоры» — 9x07
|02:46:56 —
|«Охотник за разумом» — 2x02—09 (финал сезона)
|03:09:37 —
|«Лексс» — 2x05 (впечатления Юры и Льва)
|03:19:14 —
|«Вавилон 5» — 1x06 (впечатления Юры)
|03:29:45 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 2x16 (впечатления Льва)
|03:38:19 —
|«Психопаспорт» — 1x19 (впечатления Ларисы и Юры)
|03:44:35 —
|«Семнадцать мгновений весны» — 1x04 (впечатления Ларисы)
|03:58:51 —
|«Теория Большого взрыва» — 1x04 (впечатления Михаила)
|04:04:34 —
|«Утиные истории» — 2x17—20
|04:25:27 —
|«Аванпост» — 2x08
|04:40:56 —
|Благодарим наших спонсоров
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