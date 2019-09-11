Дермот Малруни сыграет злодея во втором сезоне «Ханны. Совершенного оружия»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Актёрский состав продлённого весной экшен-триллера «Ханна. Совершенное оружие» основательно пополнился — во второй сезон сериала записались Дермот Малруни («Возвращение домой»), Энтони Уэлш («Чёрное зеркало»), Северин Хоуэлл-Мери, Шеррелль Скит и Джианна Кихль.

Юная Ханна (Эсме Крид Майлз) — дочь матёрого наёмника Эрика (Юэль Киннаман), воспитанная отцом в лесной глуши и натренированная выживать в самых суровых условиях. Когда за ними приходят агенты ЦРУ во главе с Мариссой Уиглер (Мирей Инос), Эрик с Ханной вынужждены разделиться. Спасаясь от преследования, девочка пускается в опасное путешествие по Европе, бросающее вызов её физическим и моральным силам.

Малруни сыграет Джона Кармайкла, бывшего наставника Мариссы Уиглер. Именно он теперь возглавляет засекреченную программу «Утракс» и намерен проследить за чётким выполнением её безжалостного плана.

За сценарий по-прежнему отвечает Дэвид Фарр — сценарист первого сезона и соавтор оригинального фильма. Он также входит в команду режиссёров второго сезона наравне с Евой Хассон и Углой Хёйксдоуттир. Производством занимаются NBCU, Working Title и Amazon. Съёмки идут полным ходом в Великобритании и во Франции.