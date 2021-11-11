Трудовые будни в объединённом додзё на свежих кадрах сериала «Кобра Кай»

Официальный твиттер-аккаунт многосерийной бойцовской драмы «Кобра Кай» опубликовал увесистую пачку свежих кадров к четвёртому сезону. На снимках нашлось место для всех участников основного актёрского состава. Подростки и их наставники готовятся к важнейшему событию в жизни Долины — бойцовскому турниру, где бывшие враги выступят единым фронтом.

Четвёртый сезон многосерийного сиквела кинофранчайза «Парень-каратист» выходит на потоковом сервисе Netflix 31 декабря.

В сериале снимаются Уильям Забка, Ральф Маччио, Холо Маридуэньо, Мэри Маусер, Тэннер Бьюкэнэн, Кортни Хенгелер, Эдвард Эснер, Пейтон Лист, Джейкоб Бертран и примкнувший к ним в четвёртом сезоне Томас Йен Гриффит.