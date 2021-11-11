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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Трудовые будни в объединённом додзё на свежих кадрах сериала «Кобра Кай»

Официальный твиттер-аккаунт многосерийной бойцовской драмы «Кобра Кай» опубликовал увесистую пачку свежих кадров к четвёртому сезону. На снимках нашлось место для всех участников основного актёрского состава. Подростки и их наставники готовятся к важнейшему событию в жизни Долины — бойцовскому турниру, где бывшие враги выступят единым фронтом.

Кадры из сериала «Кобра Кай» Кадры из сериала «Кобра Кай» Кадры из сериала «Кобра Кай» Кадры из сериала «Кобра Кай»

Четвёртый сезон многосерийного сиквела кинофранчайза «Парень-каратист» выходит на потоковом сервисе Netflix 31 декабря.

Кадры из сериала «Кобра Кай» Кадры из сериала «Кобра Кай» Кадры из сериала «Кобра Кай» Кадры из сериала «Кобра Кай»

В сериале снимаются Уильям Забка, Ральф Маччио, Холо Маридуэньо, Мэри Маусер, Тэннер Бьюкэнэн, Кортни Хенгелер, Эдвард Эснер, Пейтон Лист, Джейкоб Бертран и примкнувший к ним в четвёртом сезоне Томас Йен Гриффит.

Теги
КадрыГалереяКобра КайNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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