Danger, Will Robinson! Вышел эпичный трейлер третьего сезона «Затерянных в космосе»

Иногда единственный путь к спасению — встретиться лицом к лицу со своими страхами. Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер третьего — финального — сезона фантастической драмы «Затерянные в космосе». Чем завершатся приключения главных героев, зрители узнают 1 декабря.

Семья Робинсонов, некогда отправившаяся на новую обитаемую планету, но основательно промахнувшаяся и затерявшаяся в космических просторах, готова к финальным испытаниям, которые завершат из невероятную одиссею. Понадеемся, что обойдётся без лишних жертв.

В сериале шоураннера Зака Эстрина («Побег») снимаются Тоби Стивенс, Молли Паркер, Максвелл Дженкинс, Тейлор Расселл, Паркер Поузи и Игнасио Серричио.