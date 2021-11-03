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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Уилл Робинсон и его спаситель на постере финального сезона «Затерянных в космосе»

Исполнитель одной из главных ролей Максвелл Дженкинс опубликовал в своём твиттере постер третьего — заключительного — сезона фантастической эпопеи «Затерянные в космосе». Плакат, обещающий эпическое завершение истории, напоминает, что последние серии подписчики видеосервиса Netflix увидят 1 декабря.

Постеры сериала «Затерянные в космосе»

Приключенческая космодрама рассказывает о семье Робинсонов, отправившихся на другую планету. По вине обстоятельств их космический корабль оказывается слишком далеко от места назначения, и экипажу приходится основательно попутешествовать вдали от дома. Третий сезон сулит главным героям тяжелейшие испытания, исход которых непредсказуем. Дженкинс, к слову, посоветовал зрителям запастись носовыми платками.

Шоураннером сериала выступает Зак Эстрин («Побег»). В основной актёрский состав также входят Тоби Стивенс, Молли Паркер, Тейлор Расселл, Паркер Поузи и Игнасио Серричио.

Теги
ГалереяЗатерянные в космосеПостерNetflix
Комментарии (1)

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