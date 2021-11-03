Звезда «Игры престолов» недовольна съёмками откровенных сцен сериала

Хоть «Игра престолов» и славится своими оргиями, в те прекрасные времена об интимных координаторах ещё не слышали, #MeToo не существовало в принципе, и кхалы могли без последствий всячески любить своих кхалиси. Только вот не всем это нравилось — так Джемма Уилан, исполнившая роль любвеобильной Яры Грейджой, решила припомнить бардак, творившийся во время съёмок постельных сцен.

Как оказалось, создатели особо ни с кем не церемонились, и все вопросы решали без лишних прелюдий:

Они часто просто говорили: «Когда мы кричим „мотор“, действуйте!», и это мог быть безумный бардак. Но актёры инстинктивно всегда сверялись друг с другом. У меня была одна сцена с женщиной в борделе: она была полностью обнажена, и мы вместе обговаривали, где будет камера, и как ей будет комфортнее. Режиссёр мог сказать: «Покусай её за сиську, потом шлёпни по заднице, и вперёд!», но я всегда это обговаривала с другим актёром.

И это говорит человек, допустивший рукоблудие со своим экранным братом (Алфи Аллен) — тогда тоже было неловко, причём обоим.

По её мнению, всего этого можно было избежать, найми они для этого дела специалистов: