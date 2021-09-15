 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Релиз «Шан-Чи» в Китае под угрозой из-за неосторожных высказываний Симу Лю Очередной женский «Джон Уик» с Джессикой Альбой в главной роли набрал каст и готов к съёмкам Агрессивно прогрессивная «Золушка» проиграла по всем направлениям: критика, стриминг и пиратство Тэндиве Ньютон объяснила, почему создатели «Хана Соло» не имели право убивать чёрную женщину Неделя игр на КГ — главные новости 6–12 сентября
1
СЕРИАЛЫ
179
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи записалась в спин-офф «Семейки Аддамс» от Тима Бёртона

Источник: Depositphotos

В сериале по вселенной знаменитой «Семейки Аддамс» свежее кастинговое пополнение — в сверхъестественную комедию Тима Бёртона «Уэнздей» записалась Гвендолин Кристи («Игра престолов»), которая сыграет Лариссу Уимс, директрису Академии Невермор, где учится главная героиня, а также бывшую одноклассницу и нынешнюю врагиню её матери Мортиши Аддамс.

Восьмисерийный комедийный ужастик расскажет об учёбе Уэнздей Аддамс (Дженна Ортега) в Академии Невермор. Девушке предстоит научиться управлять своими недавно пробудившимися экстрасенсорными способностями, прервать череду переполошивших весь город кошмарных убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую четверть века назад впутались ее родители Мортиша (Кэтрин Зета-Джонс) и Гомес (Луис Гусман).

Бёртон режиссирует сериал, а также значится его исполнительным продюсером наряду с шоураннерами Альфредом Гоу и Майлзом Милларом — создателями «Тайн Смолвиля». Производством руководит MGM Television.

Теги
КастингУэнздейNetflix
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

1Дуэйн Джонсон, Генри Кавилл и Крис Хемсворт приглашают зрителей на масштабный онлайн-конвент Netflix 2«Основание» Айзека Азимова, фантастический Том Хэнкс и многое другое в свежем превью осенних премьер Apple TV+ 12«Бэтмен» Мэтта Ривза получит спин-офф о Пингвине. Колину Фаррелу предложили вернуться к роли

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Назад в кино: «Деловые люди» (1962)
 10
Ремейк «Телохранителя» с Костнером и Хьюстон — чёрт знает зачем
 1
Первый рекорд! «Дюна» обогнала «Мортал Комбат» по предпродажам билетов в российском прокате
 1
Режиссёр «Бамблби» вернётся к своим куколкам в новом анимационном фильме «Вайлдвуд»
 5
Молодой Кощей и его говорящий меч отправляются геройствовать в финальном трейлере мультфильма «Кощей: Начало»
 0
Запретная любовь и зажигательные танцы — новый трейлер «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга
 1
Дуэйн Джонсон, Генри Кавилл и Крис Хемсворт приглашают зрителей на масштабный онлайн-конвент Netflix
 0
К 12-летию «Атаки титанов» был опубликован новый топ популярности персонажей манги
 28
Очередной миллиардник — вышел трейлер спортивной драмы «Чемпион мира» с Константином Хабенским и Иваном Янковским
 14
Режиссёр «Венома 2» предлагает не торопиться с вовлечением Человека-паука — можно больше потерять, чем приобрести
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
1Телеовощи – 409: Лекарство от жопных мух
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 479: Шан-Чи, Mortal Kombat, «Кэндимен» и «Золушка»
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Ноль кадров в секунду – 385: People in Neutral Color
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru