Звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи записалась в спин-офф «Семейки Аддамс» от Тима Бёртона

В сериале по вселенной знаменитой «Семейки Аддамс» свежее кастинговое пополнение — в сверхъестественную комедию Тима Бёртона «Уэнздей» записалась Гвендолин Кристи («Игра престолов»), которая сыграет Лариссу Уимс, директрису Академии Невермор, где учится главная героиня, а также бывшую одноклассницу и нынешнюю врагиню её матери Мортиши Аддамс.

Восьмисерийный комедийный ужастик расскажет об учёбе Уэнздей Аддамс (Дженна Ортега) в Академии Невермор. Девушке предстоит научиться управлять своими недавно пробудившимися экстрасенсорными способностями, прервать череду переполошивших весь город кошмарных убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую четверть века назад впутались ее родители Мортиша (Кэтрин Зета-Джонс) и Гомес (Луис Гусман).

Бёртон режиссирует сериал, а также значится его исполнительным продюсером наряду с шоураннерами Альфредом Гоу и Майлзом Милларом — создателями «Тайн Смолвиля». Производством руководит MGM Television.