«Основание» Айзека Азимова, фантастический Том Хэнкс и многое другое в свежем превью осенних премьер Apple TV+

Ближайшие амбициозные релизы потокового сервиса Apple TV+ удостоились отдельного упоминания — в рамках сегодняшней презентации «яблочных» технологических новинок выпустили сборный трейлер главных осенних премьер цифровой платформы.
Среди прочих в свежем превью засветились полнометражная фантастическая драма с Томом Хэнксом «Финч» (5 ноября), многосерийная экранизация эпика Айзека Азимова «Основание» (24 сентября), масштабная фантастическая экшен-драма «Вторжение» (22 октября) с Сэмом Нилом и комедия «Психиатр по соседству» с Полом Раддом и Уиллом Феррелом.
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