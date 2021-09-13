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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Промо-кадр «Миротворца» Джеймса Ганна дарит первый официальный взгляд на новую команду

Издание Entertainment Weekly опубликовало первый эксклюзивный промо-кадр «Миротворца». Многосерийный сиквел «Отряда самоубийц» от режиссёра-сценариста Джемса Ганна приглашает познакомиться с основными персонажами истории во главе с Джоном «Миротворцем» Синой.

Премьера восьмисерийного сольника состоится на потоковом сервисе HBO Max 16 января.

В новую команду входят Джон Экономос (Стив Эйджи), Эмилия Харкорт (Дженнифер Холланд), глава команды Мёрн (Чаквуди Ивуджи), а также Адебайо (Даниэль Брукс), Виджиланте (Фредди Строма) и, наконец, сам Миротворец (Сина).

Кадры из сериала «Миротворец»
Теги
КадрыМиротворецHBO MaxДжон СинаDCEU
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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